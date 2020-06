Fondo di rotazione, il Comune risparmia 3 milioni di euro

L’assegnazione del fondo di rotazione, collegato alla procedura di riequilibrio dei conti di palazzo Longano, secondo i dati forniti dal vice sindaco Filippo Sottile, ammontano a circa 3 milioni di euro.

Sottile, a cui è affidata la delega al bilancio, ha richiesto una verifica sull’attività svolta in questi mesi dall’ufficio ragioneria e dall’ufficio contenzioso, per definire le transazioni con i creditori del Comune di Barcellona. “Le prime procedure – afferma il vice sindaco – hanno consentito di definire un buon numero di richieste, con un risparmio consistente per le casse comunali. Ci sono stati debiti da un milione e 200 mila euro definiti con una transazione a 700 mila euro, che hanno consentito un risparmio importante per l’ente. Secondo una stima provvisoria, il risparmio è quantificabile in 3 milioni di euro, perchè sono state chiuse le pratiche per oltre 6 milioni di euro con un pagamento ai creditori di poco più delle metà della somme dovute”. Il sistema infatti consente al creditori di ottenere un pagamento immediato e senza rateizzazioni di quota consistente della somma dovuto dall’ente, senza ulteriori ritardi e senza dover ricorrere alle procedure legali per il recupero del credito, con un risparmio di tempo ed una liquidità immediata.