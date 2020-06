Un caffè con 24live: l’Igea promossa in Eccellenza. Intesa per la conferma tra la società e il tecnico Furnari

L’Igea 1946 è stata promossa in Eccellenza al termine di una stagione anomala, condizionata dallo stop al campionato per l’emergenza Covid-19. La società, il tecnico, la squadra e i tifosi non hanno potuto festeggiare fino ad oggi un traguardo programmato nell’estate scorsa. 24live.it ha così offerto un primo momento per un saluto ed un ringraziamento che ha coinvolto il presidente Stefano Barresi, il vice presidente Marco De Pasquale, il tecnico Giuseppe Furnari, il centrocampista Chicco D’Anna e il presidente del club “Igeani Vecchia Guardia” Giuseppe Di Bartola.

Nella videoconferenza è stata raccontato una stagione diversa dalle precedenti per il modo in cui si è conclusa, ma si è parlato anche di futuro, con una chiara volontà espressa dal presidente Barresi e dal tecnico Furnari di proseguire la collaborazione anche per il prossimo anno. Sono state smentite le voci di una possibile rottura, ma anzi entrambe le parti hanno confermato la voglia proseguire insieme. Dalla società, ma anche dal presidente del club “Igeani”, è arrivato l’auspicio di poter ritrovare una compattezza tra i gruppi organizzati, (MCN, OMD, Boys 91, 98051) ricordando l’emozionate trasferta di Gangi.

Buona visione