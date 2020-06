L’Igea 1946 rompe gli indugi ed annuncia la promozione in Eccellenza

L’ASD Igea 1946 non attende la ratifica formale del Comitato regionale Figc ed annuncia ai tifosi e alla città la promozione in Eccellenza. A confortare la società giallorossa è stata la decisione del consiglio federale Lnd di cristallizzazione della classifica del campionato di Promozione maturata all’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid 19.

“L’approdo nel massimo campionato calcistico regionale – si legge in un comunicato – corona il lavoro dello staff tecnico e dei calciatori ma soprattutto gli sforzi, non solo economici, sostenuti dalla società presieduta dal presidente Stefano Barresi. L’Igea 1946 saluta così il campionato di Promozione per tornare a calcare palcoscenici sicuramente più consoni al blasone igeano. La società, in tutte le sue componenti, dedica la vittoria del campionato ai tifosi e all’intera città, con un pensiero affettuoso a chi da lassù sta festeggiando i successi giallorossi: in particolare ricordiamo gli ex dirigenti Franco Calabrese ed Andrea Torre e l’ex magazziniere Nino Bucolo “Fiorello”, volti storici del calcio barcellonese ed igeani fino al midollo”.