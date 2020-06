L’erosione dimenticata a Spinesante: Marzullo chiede un consiglio comunale straordinario

I danni provocati dalla mareggiata di dicembre 2019 sul lungomare di Spinesante sono ancora sotto gli occhi di tutti e difficilmente, con i tempi della politica e della burocrazia siciliana, qualcuno tra i residenti si era illuso di poter vedere ripristinata la litoranea in sei mesi. Il problema, sollevato dalla richiesta di convocazione di consiglio comunale straordinario da parte del consigliere Nicola Marzullo, è che al momento non si vedono prospettive concrete per il recupero dalla passeggiata a mare di Spinesante neanche nel 2021. “Sono arrivato alla richiesta di convocazione di un consiglio straordinario – afferma Marzullo – dopo che in commissione consiliare abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci sono il responsabile della Protezione Civile Regionale Calogero Foti. Il dirigente ci ha confermato che i tempi di un ripristino della struttura sono lunghi, perchè non ci sarebbero le risorse, nè è stata avviata la progettualità necessaria per programmare l’intervento. Davanti all’immobilismo della istituzioni, conseguenza non solo dell’emergenza Covid-19, ho proposto di affrontare il tema in aula consiliare per capire come si sta muovendo l’Amministrazione comunale per sollecitare l’intervento di Governo nazionale e regionale. Non vorremmo dover attendere nove anni come accaduto per il ponte sul Longano a Calderà”.