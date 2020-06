Avviata una raccolta fondi per curare la piccola Beatrice

Beatrice Pavone Scarfò è una bambina di appena quattro anni di Messina, che sta affrontando con i genitori una dura battaglia per la vita. Alcune settimane fa ha iniziato a respirare a fatica ed in piena emergenza Covid-19 il timore di tutti è stato quello che avesse in qualche modo contratto il virus.

E’ stata quindi trasportata in ospedale dove, a seguito degli accertamenti, è stato escluso il contagio, ma purtroppo è stata definita una terribile diagnosi: un rarissimo tumore al mediastino le esplode nel petto, con un polmone già collassato.

La bambina ha adesso bisogno di cure fuori dalla sede di residenza e su iniziativa di un gruppo di amici e di genitori dei compagni

della scuola IC Cannizzaro Galatti di Messina, è stata avviato una raccolta fondi per affrontare questo triste calvario. “Ogni piccola goccia di generosità – scrivono gli organizzatori dell’iniziativa – potrà essere utile alla piccola Bea ed alla sua famiglia”.

CLICCA PER LA RACCONTA FONDI A FAVORE DI BEATRICE