L’Orsa Basket si riunisce per chiude i conti e pensare al futuro

È stata convocata per Venerdì 5 giugno l’assemblea dei soci dell’Asd Orsa Basket Barcellona. Sarà l’occasione per poter tracciare le linee guida per la prossima stagione, la quale alla luce degli effetti devastanti a livello economico della pandemia, si presenta piena di dubbi e incertezze.

“Conclusa l’era Manzo, che questa mattina era a Barcellona e ha salutato la dirigenza Barcellonese, le prossime incombenze per la società giallorossa – ricorda il dirigente Renzo Crisafulli – sono rappresentate dalla definizione con il Comune della gestione del Palalberti, ormai chiuso da tre mesi, e dalla scadenza federale del 10 giugno per il pagamento dell’ultima rata a chiusura della stagione sportiva 2019/2020. Fatto ciò bisognerà capire l’entità del budget che potrà essere stanziato per la prossima stagione”.

Il termine per iscriversi al campionato di Serie C Silver è fissato entro la fine di agosto.