Sarà il Comitato Scientifico a definire i tempi per la riconversione dei Covid Hospital

L’ Assessore alla Salute Ruggeto Razza ha emanato una circolare, che definisce il percorso di graduale ritorno alla normalità in tutte le Strutture Sanitarie della Sicilia compreso il Covid Hospital di Barcellona.

Lo conferma in un post su Facebook il deputato regionale di Forza Italia Tommaso Calderone, che non nasconde un pizzico di polemica nel suo commento: “Dopo i relativi sopralluoghi e i fondamentali pareri del Comitato Tecnico Scientifico – scrive sui social – si penserà, come è sempre stato naturale, alle strutture Covid (comprese Barcellona) e al ritorno allo status quo ante. La nostra gente stia tranquilla. Era il centrosinistra che aveva soppresso l’Ospedale di Barcellona P. G. Non facciamo confusione.

Bisogna seguire, con attenzione e scrupolo, tutti i protocolli, e tenere conto che lo stato emergenziale non è stato dichiarato cessato. Serve ancora qualche mese di pazienza e, se non ci saranno “ritorni” del virus, riavremo tutti i nostri servizi e i nostri reparti”.

Il velato riferimento è ai dubbi sollevati da più parti sul rischio di vedere penalizzati i centri covid come Barcellona nella riorganizzazione dei servizi e nella distribuzione dei reparti, nel rispetto del piano regionale approvato nel 2019. Se è evidente come non si possa smantellare il covid hospital appena attivato senza che venga disposta dall’autorità sanitaria nazionale la fine del pandemia, è anche evidente la necessità per la sanità territoriale di garantire l’assistenza e l’emergenza urgenza per i pazienti no-covid, che al momento è affidata ad un unico ospedale, quello di Milazzo, a ridosso della stagione estiva che secondo i dati degli accessi ai pronto soccorso registra un aumento di interventi richiesti dai cittadini. L’auspicio è che gli esperti possano dichiarare prima possibile la fine della pandemia, così da definire i tempi per la riconversione almeno parziale dei covid hospital siciliani.