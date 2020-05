Igea e Nuova Azzurra ad un passo dalla promozione, la ratifica arriverà il 3 giugno

Il Comitato regionale della Figc al termine della riunione di ieri sera ha definito la proposta da presentare al Consiglio Federale della Figc in programma il prossimo 3 giugno. Il consiglio, presieduta da Santino Lo Presti, alla fine del confronto tra i partecipanti, ha deciso di sostenere la promozione dirette nella categoria superiore per le squadre al primo posto nella classifica al momento della sospensione e poi la precedenza per i ripescaggi, che si prevedono in buon numero, valutando i parametri delle formazioni classificate tra il secondo ed il quinto posto. Per le retrocessioni si prevede il blocco in tutte le categorie, con una selezione che sarà fatta in base alle difficoltà economiche a cui dovranno far fronte molte società, penalizzate dalla sospensione dei campionati.

La decisione dovrà essere ratificata dal Consiglio Federale, per diventare esecutiva e consentire ad Igea 1946 ed alla Nuova Azzurra di festeggiare il salto di categoria, rispettivamente in Eccellenza ed in Promozione. Con il via libera della Figc nazionale sarebbero queste le promozioni assegnate alla fine di questa anomala stagione 2019/2020:

Promosse in serie D: Dattilo Noir (girone A) Paternò (girone B)

Ai ripescaggi per la serie D: Canicattì, Akragas, Sancataldese e Geraci (girone A); Città di Sant’Agata, Città di Rosolini, Ragusa e Palazzolo (girone B)

Promosse in Eccellenza: Sciacca (girone A), Igea 1946 (girone B), Aci Sant’Antonio (girone C), Siracusa (girone D)

Nei gironi messinesi andranno ai ripescaggi: Acquedolci, Santangiolese, Due Torri e Acquedolcese (girone B); Jonica, Milazzo, Atletico Messina, Motta 2011 (girone C).

Promosse in Promozione: Fulgatore (girone A), Resuttana San Lorenzo (girone B), San Fratello (girone C), Nuova Azzurra (girone D), Belpasso (girone E), Mazzarrone Calcio (girone F), Atletico Gorgonia (girone G)

Nei gironi messinesi andranno ai ripescaggi: Sfarandina, Aquila Bafia, Futura Brolo, Città di Mistretta (girone C); Duilia, Pro Mende, Casalvecchio, Real Sud Di Blasi (girone D).