Consegnate alcune maschere snorkeling al Covid Hospital di Barcellona

Il titolare della DR Automobiles nello stabilimento di Isernia, ha provveduto alla donazione al Covid Hospital di Barcellona delle maschere di terapia subintensiva per ogni respiratore polmonare. La ditta, attraverso il contatto con la Motauto dei f.lli Giannetto di Messina e con l’Avv. Corrado Rosina di Barcellona P.G, ha consegnato, a titolo assolutamente gratuito, otto maschere, dotate della una valvola di congiunzione, realizzata dalle stampanti 3D del Centro Ricerca & Sviluppo DR. La maschera da snorkeling della Decathlon Italia è stata così trasformata in un presidio sanitario per la terapia sub intensiva.