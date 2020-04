L’amministrazione propone una fiaccolata dai balconi con un momento di preghiera al suono della Vixilla

E’ un Venerdì santo diverso da tutti gli altri anni per i barcellonesi. In molti lo stanno vivendo nella preghiera, seguendo in diretta le messe proposte delle parrocchie cittadine. Altri stanno affidando ai social network le immagini della processione delle Varette, vissuta con grande trasporto da gran parte della città.

E’ proprio da Facebook l’amministrazione comunale ed in particolare l’assessore alla Cultura Angelita Pino ha lanciato una proposta. Ha infatti invitato tutti coloro che lo vorranno ad un momento di preghiera dai balconi di casa intorno alle 20. La richiesta è quella di accendere una torcia, un accendino, una fiaccola, una candela od un cellulare per un momento di raccoglimento, ascoltando il canto della Visilla, A riprendere dall’alto la città ci sarà il drone messo a disposizione da Ignazio Brigandì, così da ricavarne un video che sarà diffuso sui social. E’ un modo per distrarre la città da un fase così dura, pensando per un attimo ai momenti di grande partecipazione popolare legati alla processione del Venerdì Santo.