La Regione definisce gli importi dei vaucher per i primi 247 mila euro assegnati a Barcellona

Il Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali presso l’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha apposto la propria firma sul D.D.G. n. 304 del 4.04.2020, col quale si assegna ai comuni dell’Isola la prima quota del 30% del riparto a valere sulle risorse FSE 2014/2020 disposto dalla delibera della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 per finanziare interventi ulteriori di sostegno alle famiglie, e già oggi gli uffici del Comune sono al lavoro per attivare le procedure necessarie per fornire ai cittadini nei tempi più brevi le risposte che essi si aspettano.

La misura regionale non è ancora operativa in quanto il decreto dev’essere prima registrato presso la Ragioneria dell’Assessorato e quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione. Barcellona Pozzo di Gotto ha ottenuto i primi 247.326 euro, che dovranno essere utilizzati per erogare buoni spesa/voucher – anche integrativi di quelli assegnati col finanziamento nazionale – sino a concorrenza degli importi fissati dal decreto medesimo, pari a € 300 per nuclei familiari formati da una sola persona, a € 400 per nuclei formati da due persone, a € 600 per nuclei di tre persone, a € 700 per nuclei di quattro e a € 800 per nuclei familiari formati da cinque e più componenti.

Come comunicato dall’assessore Nino Munafò nella diretta Facebook di oggi, sono 257 le mail arrivate in giornata ai servizi sociali per le prime richieste.