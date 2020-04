Oliveri, le sarte ed un’azienda locale realizzano mascherine da donare alla cittadinanza

Ad Oliveri sono arrivate le mascherine, grazie all’impegno dell’azienda locale “Eurocostruzioni” dei fratelli Triolo che ha dona 600 mascherine ai suoi concittadini.

Il consigliere comunale Giuseppe Triolo: “Era doveroso fare la nostra parte, aspettavo il pacco ormai da settimane, è stata un’impresa reperirle ma ce l’abbiamo fatta.”

All’impegno dell’azienda si aggiunge quello dell’intera popolazione che si è mobilitata per la realizzazione delle mascherine fatte in casa, con tantissime sarte che da giorni sono all’opera per il bene di tutti.

In tempi brevi numeri da record, quasi un migliaio ormai le mascherine, adesso partirà la consegna a chi ne farà richiesta.

Il sindaco Francesco Iarrera non nasconde la sua soddisfazione: “Lo sforzo dei volontari è immane ed hanno “cucito” sul petto di ognuno di noi un cuore che conserveremo per sempre nella memoria di questo triste periodo”.