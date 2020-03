L’appello della Croce Rossa Italiana: “Donate cibo per chi è rimasto senza lavoro”

“Donate cibo per chi è rimasto senza lavoro”: il grido d’allarme arriva dal comitato di Barcellona Pozzo di Gotto della Croce Rossa Italiana. “Abbiamo ricevuto tante richieste – racconta il presidente Pippo Puliafito – da parte di famiglie che sono in difficoltà economica e non riescono ad acquistare viveri per affrontare questo periodo di emergenza. Ci contattano persone con tre o quattro figli, dove l’unica fonte di reddito era il lavoro precario del padre, che adesso è rimasto a casa. Ci sono i garzoni dei barbieri e i piccoli artigiani, che non lavorano da 15 giorni e non hanno il denaro per fare la spesa. Abbiamo predisposto degli spazi nei grandi supermercati dove chiunque può lasciare qualcosa da mangiare. Sarà nostra premura consegnarli a chi ne ha più bisogno”. Per le donazione potete chiamare il numero telefonico 0909797229