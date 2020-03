Malattie infettive di Barcellona potrà usare il farmaco per l’artrite reumatoide contro il Covid-19

Il reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Barcellona P.G. è stato autorizzato a prescrivere ai soggetti ricoverati con polmonite da infezione da Coronavirus il nuovissimo farmaco Tocilizumab, utilizzato contro l’artrite reumatoide. “È un riconoscimento per tutto il personale sanitario dell’Ospedale – dice il direttore generale Paolo La Paglia – già individuato dall’Assessorato Regionale come “Covid-Hospital”, che fa annoverare il nosocomio della Città del Longano come ospedale di eccellenza e di riferimento nella lotta al contrasto dell’infezione da Coronavirus”.