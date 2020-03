L’Orsa Basket sospende anche l’attività agonistica, i giocatori tornano a casa

Il consiglio direttivo dell’Orsa Basket Barcellona, dopo aver chiuso i corsi di Minibasket nella giornata di ieri ha deciso di sospendere anche le attività agonistiche.

“In questo momento così difficile per il nostro paese – si legge in una nota – ci viene molto difficile poter pensare al risultato sportivo di una stagione, in quanto preferiamo salvaguardare la salute dei nostri atleti. Per tale motivo stiamo procedendo a chiudere la foresteria e predisponendo il rientro a casa degli atleti fuori sede. Per giocare aspettiamo tempi migliori, non si scherza con la salute”.