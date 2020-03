La Uil Medici: “Occorre ripristinare il ricovero fuori reparto per non bloccare il Pronto soccorso”

La Uil Medici ribadisce la necessità di immediata revoca della disposizione della direzione sanitaria, con cui si prevede la sospensione della guardia attiva al Cutroni Zodda di Barcellona e del ricovero fuori reparto, con il rischio di bloccare la funzionalità del presidio ospedaliero di via Amendola.

“La Uil chiede l’immediato ripristino della guardia attiva interdisciplinare per le unità operative di Neurologia e Medicina, con l’esonero degli infettivologi, che dovranno garantire consulenze immediate. E’ fondamentale anche il ripristino della possibilità di ricovero fuori reparto per non bloccare il pronto soccorso. Allo stesso modo è necessario ribadire che il paziente con febbre dovrà essere visitato sempre dall’infettivologo, la cui consulenza dovrà chiarire se sia necessario il ricovero in malattie infettive o in altra unità operativa”.