La Uil Medici contesta la sospensione dei ricoveri fuori reparto: “Così si blocca il pronto soccorso”

La Uil Medici, attraverso il responsabile aziendale di Barcellona Paolo Calabrò, contesta la disposizione della direzione sanitaria, che sospende guardia attiva interdivisionale e i ricoveri fuori reparto: “In questo modo si blocca l’attività di Pronto Soccorso. Ci chiediamo che relazione abbia la sospensione della guardia attiva interdivisionale ed il non potere ricoverare fuori reparto con l’emergenza Coronavirus. Condividiamo che il perdonale medico di malattie infettive debba dedicarsi, per giusti motivi, esclusivamente al proprio reparto, ma non vi è motivo di sospendere la guardia interdivisionale con le unità operative di Medicina e Neurologia.

Il sindacato Uil che rappresento contesterà in tutte le sedi una disposizione che appare illogica e pertanto inapplicabile”.