L’Orsa Basket sospende il minibasket: annullate anche le altre manifestazioni sportive e ricreative

L’ASD Orsa Basket Barcellona, nel rispetto delle norme comportamentali inserite nel decreto legge emanato dal Consiglio dei Ministri il 04 Marzo 2020, ha sospeso l’attività di minibasket che si svolgevano quotidianamente al PalAlberti. “Riteniamo che non sia possibile riuscire a far rispettare a bambini in eta’ compresa fra i 5 e 12 anni le disposizione previste dal decreto emesso dal Governo Nazionale. Ci auguriamo che si possa superare in fretta questa fase di critica e che si possa ritornare a far divertire i nostri bambini”.

Non mancano i problemi neanche per l’attività senior e giovanile, dopo la decisione della Fip Sicilia di sospendere dell’attività agonistica fino “a data da destinarsi”. “E’ una situazione che sta creando già da adesso non pochi problemi. Allo stesso modo segnaliamo i danni economici che in qualità di gestori del Palalberti stiamo subendo per l’annullamento di diverse manifestazione sportive e ludiche, che erano in programma a partire da questa domenica e fino al mese di Maggio. Manifestazioni come i campionati di Taekwondoo e lo Street Food di Primavera sono state sospese o annullate. Ci auguriamo che gli enti preposti (FIP e Comune di Barcellona) tengano in considerazione che tali danni rischiano di indebolire il proseguo dell’attività sociale che la nostra associazione svolge sul territorio”.