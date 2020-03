Coronavirus, si ferma anche il calcio dilettantistico siciliano

Il calcio siciliano si ferma per emergenza nazionale legata al possibile contagio da Coronavirus. Il comitato regionale della Figc, con il Comunicato Ufficiale n° 335 del 5 marzo 2020 ha disposto la sospensione dell’attività di tutta l’attività Dilettantistica e Giovanile, Regionale e Provinciale, in programma da domani 6 Marzo 2020. Lunedì 9 marzo è stato convocato il Consiglio Direttivo di Lega al termine del quale saranno comunicate le date per la ripresa dell’attività.

Il presidente Santino Lo Presti nel comunicato chiarisce che il Comitato regionale nella scelta di sospendere l’attività agonistica ha “avuto particolare riguardo al mantenimento, per quanto possibile, della regolarità della Stagione Sportiva ma, soprattutto, per garantire la massima serenità agli atleti, dirigenti, addetti ai lavori e tifosi in questo difficile momento, comunque nel pieno rispetto di quanto al DPCM del 4 marzo 2020 del Consiglio del Ministri“. La decisione è stato motivata anche con la necessità “di garantire a tutte le Società la possibilità di organizzare al meglio quanto disposto al punto c) del DPCM che recita: “resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 (…), lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, (…); in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano”;

Viene quindi rinvitata l’intera programmazione del week-end calcistico dall’Eccellenza alla Terza categoria di calcio, compreso il calcio a 5 e l’attività delle squadre giovanili.