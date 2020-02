Calcio, Igea domani a Castelbuono: negli anticipi vince la Nuova Azzurra

Il Coronavirus non ferma il calcio dilettantistico siciliano, che ha disputato oggi gli anticipi e domani vedrà in campo tutte la formazione impegnate nei campionati regionali.

In Promozione l’Igea difenderà il primato nella trasferta di Castelbuono, una delle due in terra palermitana, che potrà essere sottovalutato dalla squadra del tecnico Beppe Furnari. La vittoria è l’obiettivo dei giallorossi che proveranno a tenere a distanza di sicurezza l’Acquedolci, impegnata in casa nel big match di giornata contro la Santangiolese, terza forza del torneo.

In Prima categoria, la Nuova Azzurra vince 3-1 nell’anticipo del sabato contro lo Juvenilia, grazie al gol di Gabriele Piccolo e alla doppietta di Giuseppe Marcini. I barcellonesi, allenati dal tecnico Giuseppe Salvo, conservano quattro punti di vantaggio sulla Pro Mende, seconda in classifica. Il sabato dell’Orsa Promosport è invece da dimenticare con la pesante sconfitta per 7-0 subita sul campo del Real Sud Nino Di Blasi.

PROMOZIONE GIRONE B

Acquedolcese Nebrodi – Polisportiva Gioiosa 1-1

Sinagra Calcio – Nuova Pol. Torrenovese 1-1

Acquedolci – Santangiolese Calcio

Due Torri – Rocca Di Caprileone

Gangi – Nuova Rinascita

Pro Falcone – Merì

Stefanese Calcio – ACR Castelluccese

Supergiovane Castelbuono – Igea 1946

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

Fiumedinisi – Polisportiva Sant Alessio 2-1

Nuova Azzurra – Juvenilia 1958 3-1

Real Sud Nino Di Blasi – Or.Sa. Promosport 7-0

Robur – Pro Mende Calcio 0-3

Saponara – P. G. S. Luce 0-3

Academy San Filippo – Monforte S. Giorgio Calcio

Duilia 81 – Casalvecchio Siculo