Ultime sfilate del Carnevale 2020 a Barcellona e dintorni

Si chiude il Carnevale 2020 anche nel comprensorio barcellonese. Dopo il successo della sfilata di ieri sera a Merì, dove alcuni dei carri di Barcellona hanno animato le vie del paese, oggi l’attenzione di molti si sposta di nuovo sulla città del Longano e su Terme Vigliatore. A Barcellona dalle 16 si replica infatti la sfilata che già domenica ha raggiunto numeri importanti in termini di partecipazione della gente. I carri ed i gruppi mascherati sfileranno per le via di Sant’Antonino, con il consueto percorso che tocca anche la zona di San Francesco di Paola. Allo stesso orario a Terme Vigliatore, dopo il doveroso rinvio dell’appuntamento di domenica, in segno di lutto per la morte del giovane Gianluca Quartodecimo, il Carnevale celebra il suo momento di spensieratezza con la sfilata per le vie del paese termale, con lo spettacolo finale in piazza Municipio.