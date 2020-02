Un’intera giornata dedicata al microbasket, prima del match in serata tra Orsa e Acireale

Sarà una domenica interamente dedicata ai bambini e allo sport quella che attende gli appassionati di basket. Dalle 9 di domani scatterà il 2° Open Day “MicroBasket”, dedicata ai bambini di 4 e 5, con l’obiettivo di scoprire il magico mondo della palla a spicchi. In questa occasione, i genitori potranno già procedere con la pre-iscrizione ai Corsi di Minibasket che partiranno nel prossimo mese di Settembre e che anche per il prossimo anno saranno gratuiti.

Nella stessa mattinata al Palalberti è in programma la festa di Carnevale per i bambini del Minibasket, con giochi e divertimenti assicurati, alla presenza al completo della squadra di Serie C Silver, che in serata sarà impegnata dalle 20 nella gara valida per la 9° giornata di ritorno contro il Basket Acireale. Sarà la gara d’esordio in giallorosso della guardia italo-statunitense Matteo Mancasola