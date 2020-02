Igea 1946 batte il Pro Falcone 3-0 e resta capolista, guarda il video della partita

24live e 3mTv propongono in diretta la partita tra Igea 1946 e Pro Falcone, in programma oggi al D’Alcontres e validata per la 23^ giornata del torneo di Promozione. Buona visione

31′ rigore sbagliato da Paludetti dopo un fallo in area contestato dalla squadra del Pro Falcone

35′ GOL IGEA. Paludetti insacca con un preciso colpo di testa sotto porta

Alla fine del primo tempo Igea in vantaggio così come l’Acquedolci, che è in vantaggio 4-0 sul fanalino di coda Stefanese. Distanze invariate in classifica

68′ GOL IGEA. Raddoppio del neo entrato Aveni

70′ GOL IGEA. Maisano realizza con un tocco sotto porta un’azione corale giallorssa

L’Igea batte il Pro Falcone e resta da sola in testa al campionato, con tre punti di vantaggio dall’Acquedolci, che ha superato nettamente il fanalino di coda Stefanese. Prosegue la corsa a due verso la promozione diretta in Eccellenza.

RISULTATI FINALI

Polisportiva Gioiosa – ACR Castelluccese 3 – 1

Acquedolci – Stefanese Calcio 5 – 0

Igea 1946 – Pro Falcone 3 – 0

Merì – Gangi 1 – 0

Nuova Pol. Torrenovese – Due Torri 1 – 2

Nuova Rinascita – Acquedolcese Nebrodi 1 – 0

Rocca Di Caprileone – Supergiovane Castelbuono 1 – 1

Santangiolese Calcio – Sinagra Calcio 4 – 0

CLASSIFICA

Igea 1946 58

Acquedolci 55

Santangiolese Calcio 46

Due Torri 41

Acquedolcese Nebrodi 36

Polisportiva Gioiosa (-1) 33

Rocca Di Caprileone 33

Sinagra Calcio 32

Gangi 30

ACR Castelluccese 30

Nuova Rinascita 27

Pro Falcone 24

Merì 20

Supergiovane Castelbuono 20

Nuova Pol. Torrenovese 17

Stefanese Calcio 13