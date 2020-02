Bonus e assegni assistenziali, tutte le novità 2020 per la famiglia

L’insegnante Mariano Antonino Genovese Presidente del Patronato ENAC (Ente Nazionale di Assistenza al Cittadino) di Barcellona P.G. comunica che il 2020 prevede per le famiglie, interessanti novità alcune delle quali di nuova istituzione, altre sono invece conferme di benefici già in essere.

Viene confermato il Bonus mamma (premio alla nascita) di 800 euro, riconferma anche per il Bonus asilo nido con rideterminazione delle fasce Isee come di seguito: 3000 euro per i nuclei familiari con Isee fino a 25.000 euro, 2500 euro per i nuclei aventi Isee fra 25.000 e 40.000 euro e 1500 euro per i nuclei con Isee oltre i 40.000 euro. Viene pure riconfermato il Bonus bebè di cui potranno usufruire tutti i nuclei familiari indipendentemente dal valore Isee, mentre nel 2019 veniva concesso a chi non superava una soglia Isee di 25.000 euro; tuttavia il valore Isee influisce sull’importo del bonus. I Bonus di nuova istituzione sono due: il Bonus per il latte artificiale dell’importo di 400 euro annui, per agevolare le mamme che a causa di patologie (che il Ministero della Salute definirà entro il mese di marzo) non possono allattare in modo naturale e il Bonus seggiolini, anche questo in via di definizione, pari a 30 euro per l’acquisto di dispositivi antiabbandono per seggiolini auto destinati a bambini fino a 4 anni di età, dispositivi obbligatori dal novembre 2019.

Prendono il via anche gli assegni di maternità a carattere assistenziale per bambini nati, adottati o in affidamento preadottivo nel 2019, pagati dallo Stato e dai Comuni tramite l’Inps, da richiedere entro sei mesi dal verificarsi dell’evento: l’Inps, per conto dello Stato, eroga alle donne che svolgono lavori atipici e discontinui, un assegno di maternità di 2.132,39 euro e per conto dei Comuni, alle donne disoccupate facenti parte di un nucleo familiare con almeno tre componenti e con una soglia Isee di 17.330,01 euro, un assegno di maternità di 346,39 euro per cinque mensilità per un importo di 1.731,95 euro annui. I due assegni non sono cumulabili fra loro e neanche con l’indennità di maternità dell’Inps o retribuzione per il periodo, tranne che queste ultime siano inferiori all’importo del sussidio, che in tal caso verrà liquidato in misura ridotta. Per ulteriori informazioni e assistenza gratuita in merito, L’ENAC sito presso l’A.L.A.P.I. (Associazione Lavoratori Autonomi e Piccole Imprese) è a disposizione degli interessati, nonché gratuitamente per ogni altra pratica: pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità, assegno di invalidità, reversibilità, assegno sociale, supplemento e ricostituzione pensioni, invalidità civile, indennità di accompagnamento, assegni di maternità, maggiorazione sociale, quattordicesima, disoccupazione, rinnovo permessi e carte di soggiorno, malattie professionali, infortuni sul lavoro, rilascio e/o trasmissione dei modelli CUD, ObisM, ISEE, RED, dichiarazioni Icric, Iclav, Accas/PS, assistenza legale, reddito/pensione di cittadinanza a cui sono interessati tutti i cittadini a basso reddito e i pensionati con pensioni basse in possesso di determinati requisiti.

Gli uffici sono aperti nei giorni di lunedì, martedì, giovedi’ e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, di pomeriggio e il sabato mattina per appuntamento e si trovano in via Dante Alighieri n.43 (accanto Basilica San Sebastiano) .