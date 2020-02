L’Igea passa a Gangi in rimonta e resta capolista

L’Igea compie un passo importante nella corsa verso la promozione in Eccellenza. La squadra del tecnico Beppe Furnari, con la pressione di conoscere già il risultato dell’Acquedolci, vittoriosa sul campo del Sinagra, è scesa in campo a Gangi e dopo appena 1′ è andata in svantaggio con il gol a freddo di Patti. I giallorossi, accompagnati da 150 tifosi, hanno saputo reagire e nella ripresa hanno prima pareggiato con il rigore di Paludetti e poi hanno trovato il gol della vittoria con Genovese nell’ultimo quarto d’ora. La vittoria, la decima consecutiva, consente alla squadra del presidente Barresi di mantenere i tre punti di vantaggio sull’Acquedolci.

RISULTATI

Sinagra Calcio – Acquedolci 0-1

Stefanese Calcio – Polisportiva Gioiosa 1-5

Acquedolcese Nebrodi – Merì 2-0

ACR Castelluccese – Nuova Rinascita 1-0

Due Torri – Santangiolese Calcio 3-1

Gangi – Igea 1946 1-2

Pro Falcone – Rocca Di Caprileone 5-4

Supergiovane Castelbuono – Nuova Pol. Torrenovese 2-0 CLASSIFICA

Igea 1946 55

Acquedolci 52

Santangiolese Calcio 43

Due Torri 38

Acquedolcese Nebrodi 36

Sinagra Calcio 32

Rocca Di Caprileone 32

Gangi 30

ACR Castelluccese 30

Polisportiva Gioiosa (-1) 30

Pro Falcone 24

Nuova Rinascita 24

Supergiovane Castelbuono 19

Merì 17

Nuova Pol. Torrenovese 17

Stefanese Calcio 13