Calcio, respinto il ricorso contro l’Acquedolci, non cambia la classifica di Promozione

La Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, pronunciandosi sulla richiesta di giudizio, ha dichiarato valido ed efficace il tesseramento del calciatore Marco Crascì da parte della Società Nuova Polisportiva Acquedolci, seconda in classifica alle spalle dell’Igea nel girone B di Promozione. Sono stati quindi stati respinti i ricorsi di Falcone e Castelbuono, che avevano sollevato il problema della legittimità del tesseramento del giocatore, per un vizio nel trasferimento del giocatore. L’Acquedolci ha rischiato di perdere molti punti in classifica. La decisione del giudice sportivo non ha cambiato le distanze, con l’Igea che resta con tre punti di vantaggio sulla formazione nebroidea.