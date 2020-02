L’Orsa Basket passa ad Alcamo (84-94) e prosegue la corsa per i playoff

L’Orsa Basket batte in trasferta Alcamo e resta al quarto posto in classifica, in piena corsa per i playoff. La squadra di coach Beto Manzo ha controllato l’incontro fin dall’inizio, mantenendo un buon margine di vantaggio fino a chiudere il match sul +10 (84-94).

Lo score della gara

Alcamo: Farina ne Giusti 12 Audino 2 Tagliareni 4 Bruno 6 Cusumano ne Andre 16 Butera 11 Tartamella 10 Accardi ne Fathallah 2 Dragna 21

Orsa: Salvatico 5 Alberione 23 Bangu ne Bernath 21Vavoli 5 Asciutto ne Sidoti E, Doria Ne Antoniani 11 Cortina 8 Mancasola 21