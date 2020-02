L’Igea oggi con l’Acquedolcese per difendere il primato, bene la Nuova Azzurra nell’anticipo

L’Igea 1946 scende in campo oggi pomeriggio al 15 contro l’Acquedolcese Nebrodi, che scenderà in campo per provare a frenare la corsa della capolista. I giallorossi da parte loro sembrano aver ingranato la marcia giusta e dopo aver conquistato il primato nel girone B di Promozione, seppur in condominio con l’altra squadra di Acquedolci, non hanno nessuna intenzione di fermare la loro corsa. L’Acquedolci da parte sua sarà impegnata nella delicata sfida con il Due Torri, che presenta tanta insidie. La squadra igeana del tecnico Beppe Furnari non devo quindi abbassare la guardia e proseguire la sua striscia vincente aperta di otto vittorie consecutive, dopo la sconfitta nello scontro diretto di Sant’Agata Militello del 1° dicembre 2019.

PROMOZIONE GIRONE B – 21^ Giornata – Ore 15:00



1946 Igea – Acquedolcese Nebrodi

Merì – Castelluccese 1-2 giocata sabato

Nuova Pol. Acquedolci – Due Torri

Nuova Pol. Torrenovese – Pro Falcone

Nuova Rinascita – Polisportiva Gioiosa

Rocca di Caprileone – Gangi

Santangiolese – Supergiovane Castelbuono

Sinagra – Stefanese 2-0 giocata sabato

Prosegue senza problemi di percorso della Nuova Azzurra, capolista nel girone D di Prima categoria, che ieri ha superato in trasferta con il risultato tennistico di 6-1 il Monforte San Giorgio. I gol sono stati realizzati da Alessandro Calderone, Cristian Cuce’ e Nino Piccolo, con la tripletta di Gabriele Piccolo. Non ha invece giocato l’Orsa Promosport, che si sarebbe dovuta confrontare con la temibile Pro Mende, per il grave lutto che ha colpito il tecnico oratoriano Nino Bucca, con la scomparsa della madre. La redazione porge le sentite condoglianze all’allenatore ed ai familiari. La partita sarà recuperata sabato prossimo 15 marzo sempre al campo sportivo Salvuccio Rao di contrada Zigari.