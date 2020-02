L’Under 16 della PGS Don Bosco 2000 si laurea campione regionale 2020

La PGS Don Bosco 2000 ha conquistato con due giornate d’anticipo il titolo regionale nella categoria under 16 maschile. La società barcellonese di hockey su prato ha infatti vinto lo scontro diretto con la seconda in classifica, la Pol.Valverde, imponendosi in casa per 3-1.

Il risultato non era scontato alla vigilia dell’incontro per il valore degli etnei, molto motivati e con la rosa al completo, che hanno confermato sul campo le loro qualità, dando non poco filo da torcere alla squadra di casa in una partita molto equilibrata e ben giocata da entrambe le squadre.

In un primo tempo combattuto, la partita si sblocca con il gol di Mazzeo che ruba palla alla difesa avversaria e segna alla destra del portiere. Il pareggio dei catanesi arriva poco dopo, con la Don Bosco che si lascia sorprendere dalla deviazione in porta di Platania su un lungo lancio partito dalla difesa. Il match resta equilibrato e vive il suo momento decisivo negli ultimi minuti del tempo su angolo corso, con Scarpaci che devia in porta su tiro di Mazzeo.

Il Valverde non si arrende e nel secondo tempo solo Mobilia nega la felicità del gol a Lo Giudice, autore di un bel reverse dal limite dell’area parato con la mano dal portiere barcellonese. La Don Bosco sfiora il terzo gol con una azione corale partita dalla difesa e conclusasi con un tiro di Mazzeo di poco fuori. E’ il preludio al gol del sicurezza che viene realizzato dallo stesso capitano barcellonese e chiude il match sul 3-1.

“Siamo felicissimi per questo risultato – afferma mister Genovese – e soprattutto per i sacrifici che i ragazzi hanno fatto in questi mesi. Anche quest’anno avremo la possibilità di partecipare alle finali nazionali di categoria (Potenza Picena 6/7 giugno) e di essere tra le più forti squadre d’Italia. Abbiamo comunque due gare da giocare e 4 mesi davanti che ci serviranno per preparaci la meglio”.

Nel weekend si è svolto però un altro importante evento che ha visto tra i protagonisti la Pgs Don Bosco 2000.

L’under 16 campione regionale

L’under 14 maschile ha infatti ottenuto il secondo posto al Trofeo S.Agata di hockey indoor, organizzato dalla Pol. Galatea e disputatosi a Catania sabato 1 febbraio. La squadra oratoriana si è imposta sulla squadra di casa (3-2) e sul CusUnime (1-0) raggiungendo la finale, persa poi di misura contro la Raccomandata di Giardini Naxos (0-1). Soddisfazione anche per mister Mazzeo: “I ragazzi erano al loro esordio indoor ma si sono impegnati molto ed hanno giocato molto bene le prime due gare. Solo la sfortuna e le occasioni sprecate non ci hanno consentito di ottenere la vittoria nella finale”.