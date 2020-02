Prima categoria, la N. Azzurra torna in vetta: bene l’Orsa Promosport

La Nuova Azzurra batte con un netto 4-0 l’Academy San Filippo, che ha onorato l’impegno, e torna in testa al.campionato di Promozione, approfittando della sconfitta interna della Pro Mende contro il Sant’Alessio per 1-3. La squadra del tecnico Giuseppe Salvo, che ha dedicato il successo all’amico Vito Russo, medico prematuramente scomparso giovedì scorso, ha ottenuto i tre punti con la doppietta di Gabriele Piccolo ed i gol di Iannello e Giuseppe Marcini.

L’Orsa Promosport passa in trasferta sul campo della Robur con un gol di Materia e resta in corsa per i playoff.