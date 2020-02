L’Igea, dopo aver ricordato Fiorello, in campo domani a Castel di Lucio

L’Igea 1946 aver ricordato come merita il magazziniere Antonio Bucolo, per tutti Fiorello, ad un anno dalla sua scomparsa, organizzando un partecipato memorial tra le rappresentantive studentesche dei quattro istituto superiori di Barcellona, ITET Fermi, ITT LSSA Copernico, IIS Medi e IIS Ferrari. Per la cronaca ha vinto il Fermi, che ha superato in finale il Copernico, ma a vincere sono stati tutti i partecipanti, che hanno celebrato il ricordo di un uomo che amato visceralmente i colori giallorossi. Erano presenti i familiari di Antonio, l’assessore Antonio Raimondo, il presidente dell’Igea Stefano Barresi, il vice presidente Marco De Pasquale, i rappresentati dei club dei tifosi organizzati, l’ex presidente dell’Igea Virtus Nino Grasso, che hanno tutti ricevuto una targa ricordo da parte degli organizzatori, coordinati da Domenico Aragona. E’ stato poi donato ai parenti una dipinto su una tavola di compensato dall’artista Paola Pietrafitta. L’attenzione degli appassionati dopo aver ricordato Fiorello come meritava si concentra sul campionato e domani la squadra è attesa dall’insidiosa trasferta di Castel di Lucio contro la Castelluccese. L’obiettivo è la vittoria per continuare a mantenere il primo posto, attualmente condiviso con l’Acquedolci.

PROMOZIONE GIRONE B – 20^ Giornata – Ore 15:00



Acquedolcese Nebrodi – Rocca di Caprileone

Castelluccese – 1946 Igea

Due Torri – Sinagra

Gangi – Nuova Pol. Torrenovese

Polisportiva Gioiosa – Merì 0-1

Pro Falcone – Santangiolese

Stefanese – Nuova Rinascita 0-1

Supergiovane Castelbuono – Nuova Pol. Acquedolci

Fonte Calciolandia