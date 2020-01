Bonus Sport, ristrutturate le scale e i locali caldaia del Palalberti

Le erogazioni liberali di tre aziende barcellonesi, che hanno usufruito del bonus sport 2019 l’Orsa Barcellona, gestore del Palalberti, ha potuto ripristinare le scale di sicurezza esterne e i locali caldaia dell’impianto di contrada Zigari.

Le ditte Point Line, New Point Line e Domenico Livoti hanno accettato l’invito dell’associazione sportiva, che ha sfruttato questi importanti strumenti messi a disposizione dallo Stato, utili a potenziare le strutture sportive cittadine da mettere al servizio della collettività, con benefici fiscali per le imprese che affrontano le spesa di ristrutturazione.

“Il Bonus Sport – ricordano dalla dirigenza – è stato prorogato anche per il 2020 e noi siamo già al lavoro con un nuovo progetto e un nuovo sogno”.

Sotto il profilo tecnico, la squadra ha salutato con piacere il ritorno a Barcellona delll’ala classe 2001 Davide Vavoli.

Davide rientra in città dopo l’esperienza in prestito a Cecina in Serie B. Il talento dell’Orsa si era messo in luca la scorsa estate con la convocazione in nazionale Under 18, e adesso andrà a completare il roster di C Silver, oltre a disputare i Campionati giovanili Under 18 e Under 20.

“Sono molto contento di essere tornato a Barcellona, una città che mi ha dato tanto ed è stata la mia casa per due anni. Sono felice di ritrovare alcuni dei vecchi compagni, i dirigenti, lo staff e allo stesso tempo sono anche euforico al pensiero di giocare con ragazzi nuovi. La mia è stata una decisione fatta con il cuore, per aiutare questa squadra e questa città, a cui sono particolarmente legato, a raggiungere gli obiettivi prefissati. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno permesso un mio ritorno, specialmente coach Beto che mi ha voluto fortemente ed è stato fondamentale nella mia scelta. So che lui mi può aiutare a ritrovare me stesso, a rendere al massimo delle mie potenzialità sia tecniche che fisiche e a superarle. Mi aspetto tanto sia da parte della squadra che da parte dai tifosi che invito ad incoraggiarci e a seguirci perché insieme si può fare l’impossibile. Da parte mia invece cercherò di migliorare ogni singolo giorno per arrivare alla fine della stagione e prendere quello che ci è stato tolto l’anno scorso”.