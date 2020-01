Due giovani atleti dell’Academy convocati nella rappresentativa nazionale Under 15

Matteo Biondo e Francesco Di Bartola, due giovani talenti, entrambi classe 2005 e cresciuti nell’Academy Barcellona, sono stati convocati nella Rappresentativa Nazionale dilettanti under 15. Si tratta di traguardo importante per i ragazzi e per i tecnici della società barcellonese. Biondo e Di Bartola sono finiti nel mirino di società professionistiche grazie alle loro prestazioni ed alla loro grinta, che hanno convinto il Referente tecnico della Regione Sicilia, Santino Bellinvia a segnalarli per la convocazione. Dovranno adesso presentarsi domani presso il Centro di Formazione Federale di Catanzaro per il Raduno Territoriale dell’Area Centro agli ordini del tecnico Roberto Chiti.