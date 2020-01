L’Igea onora Fiorello con una vittoria e resta in vetta con l’Acqueldoci

Una doppietta su rigore di Paludetti, il gol in serpentina di Aveni e un tocco sotto porta di Crifò consentono all’Igea 1946 di conquistare la vittoria netta contro il Gioiosa e di onorare al meglio il ricordo del magazziniere Antonio Fiorello. Prima della gara la società ed i tifosi hanno omaggiato i parenti dell’amato magazziniere con un minuto di silenzio e con alcuni mazzi di fiori. I tre punti consentono ai giallorossi del tecnico Beppe Furnari di mantenere il passo dell’altra capolista Acquedolci, che ha visto non senza faticare in casa contro il Pro Falcone.

