La Nuova Azzurra supera la Robur con un netto 5-2

I gol di Torre, Calderone e Giuseppe Marcini e la doppietta di Gabriele Piccolo hanno consentito alla Nuova Azzurra di tornare alla vittoria dopo lo scivolone di sei giorni fa nel derby con la Duilia Milazzo. La squadra del tecnico Peppe Salvo ha segnato cinque gol, sprecandone altrettanti in una partita comunque dominata dai barcellonesi. La Nuova Azzurra torna temporaneamente in vetta alla classifica in attesa della gara della Pro Mende, impegnata domani pomeriggio sul campo messinese della PGS Luce. Domani giocherà anche l’Orsa Promosport, impegnata nell’insidiosa trasferta di Sant’Alessio Siculo.

RISULTATI

Juvenilia 1958 – Fiumedinisi 1-2

Monforte S. Giorgio Calcio – Saponara 0-0

Nuova Azzurra – Robur 5-2

P. G. S. Luce – Pro Mende Calcio

Academy San Filippo – Duilia 81

Casalvecchio Siculo – Real Sud Nino Di Blasi

Polisportiva Sant Alessio – Or.Sa. Promosport CLASSIFICA

Nuova Azzurra 38*

Pro Mende Calcio 36

Duilia 81 31

Real Sud Nino Di Blasi 29

Casalvecchio Siculo 28

Fiumedinisi 26*

Polisportiva Sant Alessio 25

Monforte S. Giorgio Calcio 24*

Or.Sa. Promosport 23

P. G. S. Luce 21

Juvenilia 1958 14*

Robur 14*

Saponara 14*

Academy San Filippo 3

*una partita in più