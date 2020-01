L’Armata 98 e gli Ultras Igea ricordano Fiorello con uno striscione

I gruppi dei tifosi dell’Igea Virtus, Armata 98 e Ultras 1991, rompono il silenzio, che si sono auto-imposti dopo il fallimento della squadra del presidente Grasso, per onorare la memoria di Antonio Bucolo, per tutti Fiorello, il magazziniere della formazione giallorossa, prematuramente scomparso il 25 gennaio dell’anno scorso. Lo hanno fatto esponendo uno striscione sulla recinzione della villa Primo Levi, in ricordo della mascotte di tutti i tifosi dell’Igea. Domenica la società dell’Igea 1946 ricorderà Fiorello prima e durante la partita interna contro la Polisportiva Gioiosa e poi lunedì con un memorial che coinvolgerà i ragazzi della scuole barcellonesi.