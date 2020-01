Calcio, l’Igea domani a Patti: l’Orsa vince nell’anticipo, per la Nuova Azzurra il derby con la Duilia Milazzo

Week-end intenso per le formazioni barcellonesi di calcio impegnate nei tornei regionali.

L’Igea cerca strada domani alle 14.30 a Patti contro la Nuova Rinascita, per proseguire l’inseguimento alla capolista Acquedolci, impegnata nell’insidiosa trasferta sul campo del Gangi, formazione madonita, che fino ad oggi ha condotto un torneo in sordina rispetto alle attesa precampionato. Al Gepy Faranda di Patti, i giallorossi del Longano punteranno alla vittoria per dare continuità di risultati al loro cammino, dopo le vittorie contro Stefanese e Merì, sperando in un altro passo falso della squadra nedroidea allenata dal tecnico Perdicucci. Nei due anticipi del sabato, si è chiusa in parità la gara tra Acquedolcese e Santangiolese con un pirotecnico 3-3, mentre il Merì ha perso lo scontro diretto contro la Stefanese (1-0 con un rigore di D’Acquisto) che ha agganciato i meriesi, trascinandoli all’ultimo posto in classifica.

RISULTATI

Acquedolcese Nebrodi – Santangiolese Calcio 3 – 3

Stefanese Calcio – Merì 1 – 0

ACR Castelluccese – Nuova Pol. Torrenovese

Nuova Rinascita – Igea 1946

Pro Falcone – Sinagra Calcio

Gangi – Acquedolci

Polisportiva Gioiosa – Rocca Di Caprileone

Supergiovane Castelbuono – Due Torri CLASSIFICA

Acquedolci 43

Igea 1946 40

Santangiolese Calcio * 34

Acquedolcese Nebrodi * 27

Sinagra Calcio 26

Gangi 26

Rocca Di Caprileone 26

Due Torri 24

Polisportiva Gioiosa (-1) 23

ACR Castelluccese 21

Nuova Rinascita 19

Pro Falcone 17

Supergiovane Castelbuono 15

Nuova Pol. Torrenovese 13

Stefanese Calcio * 13

Merì * 13

In Prima categoria, l’Orsa Promosport batte 2-1 la Pgs Luce con i gol di Materia e Di Salvatore su rigore (il gol della bandiera degli ospiti è di Belfiore nel finale) e resta nel gruppo in corsa per i playoff. La capolista Nuova Azzurra sarà in campo domani alle 15 nel derby con la Duilia Milazzo. L’obiettivo sarà quello di mantenere il distacco dalla Pro Mende, che la segue a due punti e che domani gioca in casa contro il Casalvecchio Siculo.