Basket, l’Orsa Barcellona in campo domani con un Mancasola in più

Ci sarà Paolo Mancasola nel roster dell’Orsa Barcellona che domani alle 18 affronterà una rimaneggiata Fortitudo Messina, dopo le squalifiche inflitte alla società dello Stretto ,a seguito della rissa in campo con il Basket School Messina. Non è arrivato invece il trasfert per il fratello Matteo, combo-guard di grande prospetto, che quindi dovrà assistere alla gara dagli spalti del PalAlberti.

L’arrivo della coppia di fratelli italo-americani ha comunque ridato entusiasmo agli appassionati, che domani sono attesi al palazzetto per dimostrare attaccamento a questo progetto portato avanti dalla società tra mille difficoltà. I dirigenti, nella conferenza di presentazione dei due nuovi acquisti, hanno ribadito l’invito alle istituzioni e agli imprenditori affinchè supportino il rilancio del basket a Barcellona. Ai tifosi, che hanno avviato una raccolta di denaro, è stata riproposta la costituzione in associazione con una forma di azionariato popolare sulla scia di quanto sta accadendo a Reggio Calabria. Si stanno battendo tutte le strade per non far sparire uno sport che per oltre vent’anni ha dato lustro alla città del Longano in giro per l’Italia.