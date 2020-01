Frana della strada a Montecroci, chiesto l’intervento della Protezione civile

Serve un intervento strutturale sulla via Montecroci, nel tratto interessato da una frana che ha reso impraticabile la strada che consente l’accesso all’omonima arena estiva. Lo smottamento, che si è verificato nella notte tra domenica e lunedì, ha infatti danneggiato la condotta ed un pozzo di troppo pieno, che si è riversato lungo il costone, con il fango che ha invaso sia la nuova strada realizzata per raggiungere il complesso dei Basiliani, sia la zona dell’Immacolata. Se il ripristino della nuova strada appare semplice, perchè basta ripulirla dal fango per riprestinare la viabilità, è assai più complesso l’intervento sulla strada a monte, la via Montecroci, perchè richiede un intervento strutturale dello smottamento, affinchè si possa ricostruire il manto stradale, utilizzato soprattutto nel periodo estivo in occasione di spettacoli di danza. L’assessore all’ambiente, Tommaso Pino, e il dirigente dell’ufficio ambiente, Carmelo Perdichizzi, stamattina predisporranno una relazione da inviare alla Protezione civile regionale per segnalare il problema e chiedere uno stanziamento di fondi necessario per l’intervento. “La situazione è seria – conferma l’assessore – e servono risorse economiche che il Comune non può avere. Chiederemo l’intervento della Protezione civile per mettere in sicurezza la zona, considerato che potrebbero verificarsi altre frane nello stesso costone, con tutti i rischi connessi in termini di sicurezza”. E’ facile prevedere purtroppo che i tempi per questi interventi, trattandosi della Protezione civile, saranno lunghi, considerato che ancora oggi non sono stati avviati i lavori previsti a monte dell’abitato di Barcellona lungo il torrente Longano dopo l’alluvione del 2011.