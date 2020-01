La Ciclistica Terme abilitata dal Coni per l’attività sportiva a titolo gratuito

L’ASD Ciclistita Terme è stata individuata da Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi S.P.A) come soggetto abilitato presso cui svolgere attività sportiva a “titolo gratuito”. Lo annuncia empio di gioia il presidente Mario Valenti, che ormai da 20 anni si occupa di ciclismo, in particolare, e di sport in generale, ottenendo sempre ottimi risultati sia nel campo agonistico, che nel settore dilettantistico e nel sociale. Ecco come spiega il progetto Valenti e quali sono gli obiettivi del progetto: “Punta a garantire l’attività motoria e sportiva extrascolastica, a titolo gratuito, in favore di bambini e ragazzi appartenenti a famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali ed incoraggiare i bambini a svolgere attività fisica, facilitando il processo di crescita dei piccoli dal punto di vista fisico-motorio, relazionale ed affettivo, aiutandoli ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e della personalità individuale. Il progetto vuole promuovere anche uno stile di vita attivo per combattere anche l’obesità infantile”.

Il programma delle attività, che si svolgerà presso le ASD aderenti al Progetto “SPORT DI TUTTI – edizione young”, sarà diversificato per fasce d’età: dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base; dai 9 ai 14 anni: attività polivalente pre-sportiva e attività sportiva propedeutica alla pratica della specialità Mountain Bike di Ciclismo. Il corso avrà una durata di 20 settimane e sarà tenuto da istruttori qualificati, con laurea in scienze motorie.

In caso di partecipazione di bambini con disabilità psichico-relazionale o fisica sarà garantita, previa autorizzazione della competente “Struttura Territoriale di Sport e salute”, la presenza di un Operatore di sostegno al fianco del Tecnico sportivo. Per le situazioni di maggiore difficoltà economica debitamente documentate, è previsto un contributo aggiuntivo per sostenere le eventuali spese del certificato medico, preventivamente autorizzato dalla Struttura Territoriale di Sport e salute di competenza. Requisiti per la candidatura dei bambini/ragazzi e per le iscrizioni dei bambini/ragazzi potranno essere effettuate dai genitori o dai titolari della responsabilità genitoriale in possesso della dichiarazione ISEE di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, N.109 e ss.mm.ii. attestante il reddito familiare riferito all’anno 2018. Per i bambini/ragazzi segnalati dai servizi sociali degli Enti locali alla Struttura Territoriale di competenza, non verrà richiesto il certificato ISEE e gli stessi avranno un‘attribuzione automatica di 9 punti. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza nell’elenco al candidato/a con data di nascita antecedente. La domanda di candidatura dovrà essere compilata on-line, utilizzando il form disponibile sull’area dedicata https://area.sportditutti.it/ oppure compilata e presentata presso l’ ASD Ciclistica Terme che è stata prescelta, dal 17 dicembre del 2019 fino alle ore 16.00 del 16 gennaio 2020, con scadenza iscrizioni bambini e ragazzi prorogata al 31 gennaio.