Attenti a quei due, il nuovo talk show dell’ass. Ettore Petrolini

L’associazione Ettore Petrolini da sabato 18 gennaio presenterà sul palco dell’omonimo teatro “Attenti a quei due tra passato, presente e futuro” , un nuovo talk show, che consentirà ai due ospiti di raccontare la propria esperienza di vita, non solo professionale, attraverso ricordi ed aneddoti che hanno segnato il loro percorso. L’evento sarà condotto da Francesco Chianese e verrà registrato alla 20.30, con una cadenza bisettimanale. In ogni puntata saranno premiati con una targa i pionieri di attività ancora operative o che hanno dato il via a qualcosa di nuovo a Barcellona Pozzo di Gotto. Il calendario è molto ricco e, come ribadisce lo stesso ideatore Francesco Chianese, non è necessario che i due personaggi abbiamo qualcosa in comune, perché dovranno raccontare la loro storia in modo autonomo, tirando fuori ciò che non si conosce di se stessi. Ecco l’elenco dei protagonisti con le date programmate, suscettibili di modifiche:

18 gennaio: il regista Giuseppe Pollicina e l’esperto di teatro Gaetano Mercadante, con la premiazione all’unico hotel ancora aperto in città il George Hotel

1 febbraio: l’onorevole Pino Galluzzo e l’imprenditrice Stefania Gemelli, con la premiazione del Bar Freni, il più antico della città con la stessa conduzione familiare

15 febbraio: il professore Francesco Speciale e la responsabile del centro giovanile Cairoli Anna Maria Puliafito, con la premiazione della ditta foto Rotella

29 febbraio: il mecenate Antonio Presti e l’artista poliedrico Nino Abbate, con la premiazione del cinema Corallo

14 marzo: l’ex direttore dell’Opg Nunziante Rosania e il coordinatore del network culturale Bernardo Dell’Aglio, con la premiazione della ditta di infissi Gentile

28 marzo: l’onorevole Tommaso Calderone e la poetessa Giulia Sidoti, con la premiazione di Radio Sicilia 1 di Paolo Puglia e Bastiano Gulino

Le musiche della sigla e quelle di sottofondo saranno quelle originali eseguite da Masino Aricò. Le riprese ed il montaggio della puntata sono affidati a Riccardo Giardina e la trasmissione sarà trasmessa il sabato successivo a partire dalle 15 sul canale youtube dell’Associazione Ettore Petrolini. Alla consolle ci sarà Daniele Trovato, la coautrice è Nunzia Giaimis e le scenografa sono curate da Sabina Bruzzese.