Calcio, continua la corsa dell’Acquedolci: vincono Nuova Azzurra e Orsa Promosport

La capolista Acquedolci continua la corsa in vetta alla classifica di Promozione e vince anche a Castel di Lucio, contro la Castelluccese. Il 2-1 finale consente ai nebrodei di conservare i cinque punti di vantaggio dall’Igea 1946.

In Prima categoria nell’anticipo l’Orsa Promosport batte 3-1 la Juvenilia con la doppietta di Materia ed il gol di Pino nella ripresa, dopo il vantaggio iniziale degli ospiti con Amendola. Nel pomeriggio di oggi la capolista Nuova Azzurra non li lascia sorprendere sul campo di un Fiumedinisi che ha giocato tutte le sue carte per battere i barcellonesi. I quattro gol della squadra del tecnico Beppe Salvo sono state realizzate da Guglielmo Torre, Carmelo Agrì e da Gabriele Piccolo, autore di una doppietta.

PROMOZIONE GIRONE B – 16^ Giornata – Ore 14:30 Acquedolcese Nebrodi – Sinagra 1-0 giocata sabato

Castelluccese – Nuova Pol. Acquedolci 1-2

Gangi – Due Torri ore 15:00 sospesa sullo 0-1 al 20° primo tempo per vento

Merì – Rocca di Caprileone 0-2 giocata sabato

Nuova Rinascita – Nuova Pol. Torrenovese 2-0

Polisportiva Gioiosa – Santangiolese 3-4 ore 15:00

Pro Falcone – Supergiovane Castelbuono 1-0

Stefanese – 1946 Igea 0-4 giocata sabato

Classifica

Nuova Pol. Acquedolci 42

1946 Igea 37

Santangiolese 32

Gangi 26*

Acquedolcese Nebrodi 25

Sinagra 23

Rocca di Caprileone 23

Due Torri 21*

Polisportiva Gioiosa 20^

Castelluccese 20

Nuova Rinascita 19

Pro Falcone 17

Merì 13

Nuova Pol. Torrenovese 13

Supergiovane Castelbuono 12

Stefanese 10

*una gara in meno

^un punto di penalizzazione

Prossimo turno – 12/01/20

1946 Igea – Merì

Due Torri – Pro Falcone

Nuova Pol. Acquedolci – Acquedolcese Nebrodi

Nuova Pol. Torrenovese – Polisportiva Gioiosa

Rocca di Caprileone – Nuova Rinascita

Santangiolese – Castelluccese

Sinagra – Gangi

Supergiovane Castelbuono – Stefanese