Basket: l’Orsa Barcellona annuncia l’arrivo dei fratelli Mancasola, ma la serie B non è ancora sostenibile

L’Orsa Barcellona batte nettamente il Cus Catania (92-61), ma guarda al futuro senza voli pindarici. La società ha infatti annunciato gli arrivi di Paolo e Matteo Mancasola, ma conferma che la possibilità di sostenere economicamente una serie B, senza il supporto della città, resta un’utopia. L’ingaggio dei due atleti italo-americani è infatti legato alle partenze di Mazzullo e Osman, ma chiaramente fa crescere il potenziale di una squadra che sta tenendo il passo della coppia di testa Alfa Catania e Ragusa. La dirigenza in una conferenza convocata a fine gara ha ribadito l’impossibilità di affrontare con le attuali risorse un torneo di serie B, con un plauso all’iniziativa di un gruppo ristretto di tifosi che hanno lanciato una sottoscrizione per sostenere la società. Dal presidente Massimo Romano è stato lanciato un appello affinchè si possano vedere di nuovo al palazzetto i tifosi storici della gradinata, che nell’ultimo periodo hanno disertato le partite della squadra: “E’ un’amara constatazione, ma in questa fase è importante il sostegno di tutti per dare continuità al progetto cestistico barcellonese”. L’aspirazione dei tifosi e la speranza della dirigenza è che si possano ripetere esperienze vincenti come quelle che hanno garantito la salvezza per la pallacanestro ad esempio a Reggio Calabria.

RISULTATI 1^ GIORNATA RITORNO

Asd Libertas Alcamo – Fortitudo Messina 77 – 62

Asd Orsa Basket Barcellona – Cus Dil. Catania Basket 2003 92 – 61

Basket School Messina A.Dil. – Sport Club Gravina A. Dil. 85 – 65

A.S.D.Pol. Basket Acireale – Melfa’s Gela Basket 103 – 64

Multifidi Comiso – Sporting Club Adrano Asd 82 – 68

Alfa Basket Catania – Td Car Virtus Ragusa 84 – 64

A.S.D. Orlandina Lab – S.S. Basket Giarre A.S.D. 87 – 93

CLASSIFICA

Alfa Basket Catania 26

Td Car Virtus Ragusa 24

Basket School Messina A.Dil. 22

Asd Orsa Basket Barcellona 22

Multifidi Comiso 20

A.S.D.Pol. Basket Acireale 14

S.S. Basket Giarre A.S.D. 14

Asd Libertas Alcamo 14

Sport Club Gravina A. Dil. 12

Melfa’s Gela Basket 10

Cus Dil. Catania Basket 2003 10

Fortitudo Messina 6

Sporting Club Adrano Asd 2

A.S.D. Orlandina Lab 0