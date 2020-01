Gli appassionati di basket avviano una raccolta fondi per sostenere l’Orsa Barcellona

L’Orsa Basket Barcellona ha definito i programmi per il 2020, con l’obiettivo della società di mantenere la serie C, mettendo sostanzialmente da parte le ambizioni di promozione in serie B, categoria che al momento la dirigenza giallorossa ritiene di non poter sostenere sotto il profilo economico. Per far cambiare prospettiva alla società del presidente Massimo Romano un gruppo di tifosi appassionati ha voluto lanciare una raccolta fondi per sostenere la campagna di potenziamento della squadra. “Lo abbiamo fatto – affermano – perchè abbiamo visto negli allenamenti quotidiani l’impegno di questi ragazzi che sagacemente continuano a seguire i dettami tecnico tattici di uno staff tecnico di prim’ordine, al fine di poter realizzare il loro sogno segregato all’interno dello spogliatoio, con la possibilità che ciò possa diventare anche il nostro. Il piccolo contributo che stiamo raccogliendo vuole essere da traino, affinché tutta la città si svegli e sostenga il lavoro quotidiano di un gruppo di amici, che, dopo la scomparsa del Basket Barcellona, sono riusciti a dar vita ad un progetto chiamato Orsa Basket Barcellona, ottenendo la realizzazione dei primi progetti. E’ bello ed importante essere riusciti a dar vita e lustro al progetto minibasket con un palazzetto pieno di bambini che fanno saltare la palla a spicchi. Come lo è vedere primeggiare i ragazzi nei compionati giovanili e trovarsi nei primi posti in classifica con la serie C.

C’è soddisfazione, mista ad amarezza, nel vedere i nostri ex giocatori che continuano a pubblicare foto ricordo del loro esperienza con i colori giallorossi, a conferma che Barcellona la lascaito il segno nel panorama cestistico e merita altri palcoscenici rispetto alla serie C. Questo è chiaro a noi, ma è bene che sia chiaro a tutti. Come lo è vedere un piccolissimo territorio cestistico dei Nebrodi, che racchiude Capo d’Orlando e Torrenova con i sui rispettivi 17 mila abitanti, che riesce a gestire tre realtà cestistiche nell’ambito professionistico, di cui due solo nel centro orlandino. Lo stesso non avviene nel comprensorio peloritano, un territorio molto più vasto con i suoi 300 mila abitanti distribuiti tra Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, dove però ci sono solo molte società dilettantistiche, di cui tre in serie C e molte altre in D. Il nostro contributo vuole essere un segnale forte, anche al mondo della politica e dell’imprenditoria barcellonese, e ci auguriamo che riesca a stimolare le coscienze di quest’ultimi, per la realizzazione di nuovi progetti. Solo così l’Orsa Basket Barcellona può crescere e con essa tutta la città”.

La raccolta iniziata in queste settimane al palazzetto, continuerà anche domani al PalALberti nel pre e post gara tra Orsa Basket Barcellona e CUS Catania, big match di giornata in serie C silver.

04/12/2019 – Gruppo tifosi