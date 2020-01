Squadre in campo dopo la pausa natalizia, l’Igea domani ospite della Stefanese

Le squadre siciliane hanno ripreso gli allenamenti dopo la pausa natalizia e domani torneranno in campo per il primo turno del nuovo anno.

In Promozione, l’Igea renderà visita alla Stefanese, fanalino di coda del campionato, ma comunque un avversario da non sottovalutare e da affrontare con grande concentrazione. La squadra del tecnico Peppe Furnari non ha più bonus da giocarsi in questa stagione e non può permettersi passi falsi nella rincorsa al primo posto occupato dall’Acquedolci, con cinque punti di vantaggio dopo la vittoria nel recupero contro il Rocca di Caprileone. La squadra nebroidea sarà impegnata domenica sul campo della Castelluccese, in una gara insidiosa, ma alla portata della capolista.

In Prima categoria tornano in campo l’Orsa Promosport e la capolista Nuova Azzurra. La formazione salesiana sarà impegnata nell’anticipo del sabato al Salvuccio Rao di Zigari contro la Juvenilia, mentre la Nuova Azzurra andrà a difendere il primato sul campo del Fiumedisi.