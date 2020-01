L’Orsa Basket nel 2020 punta tutto sui giovani e sogna un centro polifunzionale destinato ai ragazzi

L’Orsa Basket Barcellona ha vissuto un 2019 ricco di soddisfazioni dal settore giovanile, con il titolo regionale under 20, e dalla prima squadra, vincitrice platonica del girone siciliano di serie C, con l’unico neo di non aver potuto accettare il ripescaggio in serie B. La dirigenza guarda adesso al 2020 con nuovi obiettivi, che puntano soprattutto sull’attività giovanile e su un sogno che è quello di realizzare un centro polifunzionale in contrada Coccomelli da dedicare all’attività giovanile.

Dopo aver ricorda come meritano il giovane Noel Chiesini e il dirigente Ele Genovese, quest’ultimo scomparso proprio l’anno scorso, il consiglio direttivo dell’associazione si è riunito per tracciare le linee guida per il 2020, analizzando a mente serena tutti i risultati raggiunti sia dal punto di vista tecnico, che sociale, con l’aiuto degli atleti e dello staff tecnico e soprattutto di quelle aziende e degli imprenditori che nonostante il non felice momento hanno scelto di condividere il nostro progetto. Il direttivo ha fissato gli obiettivi del nuovo anno con il mantenimento della serie C per quanto riguarda la prima squadra, considerato che al momento non ci sono le potenzialità economiche per sostenere un campionato in categoria superiore, e il rafforzamento dell’azione sul settore Giovanile e Minibasket, con il rilancio del Minibasket Free anche per la stagione 2020/2021, i progetti Scuola, gli scouting di nuovi talenti. Il grande sogno dell’Orsa Basket è quello di realizzare una struttura polifunzionale che possa accogliere i ragazzi, non sono che praticano il basket, ma anche tanti altri sport.

“Abbiamo già individuato l’area dove essa dovrà nascere – affermano i dirigenti – e già nei prossimi giorni il progetto verrà presentato alle istituzioni cittadine. Abbiamo un Sogno……Aiutateci a realizzarlo nel frattempo Buon Anno”.

Ufficio stampa ASD Orsa Basket Barcellona