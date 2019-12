Igea 1946: per il 2020 l’obiettivo è recuperare terreno dalla capolista Acquedolci

La società, lo staff tecnico e la squadra dell’Igea 1946 hanno festeggiato in un noto locale di Santa Lucia del Mela l’inizio del nuovo anno, in un clima di fiducia per la seconda parte del campionato di Promozione.

La squadra del presidente Stefano Barresi ha fin qui disputato un buon campionato di Promozione, ma la società non può essere soddisfatta per il secondo posto con cinque punti di distacco dalla capolista Acquedolci. “Stiamo facendo tanti sacrifici, non solo economici – afferma il presidente Barresi – per riportare il calcio di Barcellona nella serie superiore. Alla fine del girone d’andata il bilancio è buono, ma resta l’amaro in bocca per alcune sconfitte esterne arrivate in un momento difficile per la squadra, penalizzata oltre misura dagli infortuni. Per dare maggiori soluzioni tattiche all’allenatore siamo intervenuti sul mercato con tre acquisti che hanno allargato la rosa e migliorato il tasso qualitativo della squadra. Sarà importante cambiare rotta soprattutto in trasferta già dalle prime gare del girone di ritorno, per non perdere ulteriore terrero dalla capolista Acquedolci, che nel recupero contro il Rocca Caprileone ha vinto ed incrementato il distacco a 5 punti. Diventa uno svantaggio importante, ma continiamo di ridurlo di qualche punto prima dello scontro diretto al D’Alcontres, in cui ci giocheremo tutto per puntare alla promozione diretta in Eccellenza”. Il presidente Barresi lancia un appello ai tifosi: “La loro presenza è importante per i ragazzi e fino ad oggi il riscontro è stato positivo in rapporto alla categoria. Ci auguriamo che gli spettatori possano aumentare nella seconda parte della stagione, quando il calore del pubblico, soprattutto nelle sfide al vertice, diventerà un fatto importante”.