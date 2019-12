Piccoli jutsuka in trasferta alla Christmas Cup 2019

Il PalaCatania ha ospitato all’antivigilia di Natale la Christmas Cup di Ju-Jitsu, un’edizione spettacolare ed entusiasmante, un vero e proprio ‘spot’ per le discipline marziali ed in particolare per il Ju Jitsu targato Dai-Ki Dojo. Oltre 450 bambini e ragazzi dai tra 5 ed 12 anni divisi in due turni si sono confrontati in una gara all’insegna del divertimento per i piccoli jutsuka che hanno preso parte alla manifestazione. Tutti i piccoli allievi della Dai-ki Dojo Barcellona del Maestro Alessandro Bengala, che hanno partecipato alla manifestazione portando a casa 26 medaglie e tanti soddisfazioni. Ecco l’elenco dei ragazzi: 1°turno Alessandra Bengala, Vincenzo Baglione, Anthony Miano, Thomas Torre, Manuel Sofia, Sebastiano Sottile, Marco Cicciari, mattia Stracuzzi, Mario Gianrizzo; 2°turno Giuseppe Triolo, Carmelo Catalfamo, Antoine Scolaro, Urania Aliotta, Salvatore Italiano, Marika Alibereto; 3° Pietro Chiofalo, Giovanni Maggio, Anna Triolo, Luigi Bonanno, Giuseppe Bonanno, Giovanni Isgrò, Mattia Caruso, Edoardo Sofia, Seldi Fregjaj, Antonino Munafò, Sebastiano Gullo.

La trasferta si è rivelata un vero successo ed un entusiasmante evento che ha messo tanta voglia di crescere e migliorare in tutti i partecipanti e nei genitori stessi che hanno accompagnato questi piccoli samurai.