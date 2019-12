Tommaso Pino precisa: “Il progetto di fattibilità c’è già, si attende il finanziamento della Regione”

L’assessore ai lavori pubblici Tommaso Pino chiarisce l’iter burocraticoper i lavori di difesa del litorale di Barcellona P.G. nel tratto che va dal torrente Termini al torrente Longano. “Contrariamente a quanto riferito dall’on. Galluzzo – afferma Pino – il progetto per un importo complessivo di 7.450.000 euro è stato ammesso a finanziamento dalla Regione, ma, al momento, le risorse non sono disponibili per carenza di fondi. Dalle dichiarazioni dell’Onorevole Galluzzo, ricche di imprecisioni e di inesattezze, si evince che il Commissario di governo Dott. Maurizio Croce sarebbe disposto a finanziare l’opera di cui sopra, nel momento in cui il Comiune di Barcellona P.G. presentasse un progetto esecutivo e cantierabile. Evidentemente l’Onorevole Galluzzo sconosce che la redazione del progetto esecutivo grazie all’impegno dell’amministrazione comunale è già stato finanziato con Decreto n.1625 del 13.11.2019, da parte dello stesso Commissario di Governo per un importo complessivo di 342.357,30 euro”.

“L’on. Galluzzo – afferma l’assessone – sconosce inoltre che il bando di gara pubblico per assegnare il servizio di progettazione è a cura della stazione appaltante che, in questo caso, è rappresentata dall’ufficio del Commissario di Govero e non di certo dal Comune di Barcellona P.G. Inviterei dunque l’onorevole ad informarsi in maniera approfondita prima di divulgare certe notizie inesatte, evitando così una cattiva informazione, addossando a questa amministrazione delle responsabilità che non le appartengono. Tengo inoltre a precisare che il Comune di Barcellona P.G. è tra i primi in Sicilia per quanto riguarda l’ottenimento di finanziamenti tramite fondi regionali e nazionali e che anche nel caso specifico ha ottenuto il finanziamento di 342.357,30 euro, necessario per la redazione del progetto esecutivo e per la successiva realizzazione dei lavori a difesa del litorale di Barcellona P.G.”.