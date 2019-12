Prima categoria, la capolista Nuova Azzurra scivola sul campo del Real Sud Messina

La capolista Nuova Azzurra cade sul campo della Real Sud Nino Di Blasi e vede ridursi il vantaggio dalla seconda in classifica la Pro Mende, che supera nettamente l’Academy San Filippo. La squadra del tecnico Peppe Salvo non è riuscita a reagire dopo il gol subito con un dubbio calcio di rigore e la lascia i tre punti ad un Real Sud motivato dal fatto di giocare contro la prima in classifica. I messinesi realizzano un gol per tempo contro una Nuova Azzurra arrivata stanca all’ultimo impegno del 2019, dopo un tour de force legato anche agli ultimi impegni Coppa Sicilia. E’ probabilmente mancata un pò di lucidità, ma ci sarà tempo e modo di riflettere su questa sconfitta, la seconda del campionato, che non deve preoccupare la dirigenza barcellonese. Nella sosta ci sarà tempo e modo per ricaricare le batteria e presentarsi al meglio nella seconda parte della stagione.

RISULTATI 13^ GIORNATA

Or.Sa. Promosport – Monforte S. Giorgio Calcio 1 – 0

Robur – Saponara 1 – 0

Fiumedinisi – Duilia 81 1 – 0

P. G. S. Luce – Casalvecchio Siculo 1 – 3

Polisportiva Sant Alessio – Juvenilia 1958 4 – 1

Pro Mende Calcio – Academy San Filippo 3 – 0

Real Sud Nino Di Blasi – Nuova Azzurra 2 – 0



CLASSIFICA

Nuova Azzurra 29

Pro Mende Calcio 27

Casalvecchio Siculo 25

Real Sud Nino Di Blasi 23

Duilia 81 22

Monforte S. Giorgio Calcio 20

Polisportiva Sant Alessio 19

P. G. S. Luce 17

Fiumedinisi 17

Or.Sa. Promosport 17

Juvenilia 1958 14

Robur 13

Saponara 10

Academy San Filippo 3